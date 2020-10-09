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Украинский ученый Комиссаренко назвал средство для профилактики COVID-19

Директор Института биохимии имени Палладина НАН Украины, академик Сергей Комиссаренко считает полезным применение активного витамина D3 для профилактики заболевания COVID-19. Такой витамин содержится в рыбе, коровьем молоке и яичных желтках.

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Комиссаренко: Для профилактики заболевания COVID-19 может помочь витамин D3
Комиссаренко: Для профилактики заболевания COVID-19 может помочь витамин D3
Фото: depositphotos.com

Активный витамин D3 может помочь в качестве профилактики заболевания COVID-19, рассказал в интервью газете "Факты" 8 октября директор Института биохимии имени Палладина НАН Украины, академик Сергей Комиссаренко.

По его словам, в Австралии, а затем в других станах провели анализ содержания витамина D3 в организмах выздоровевших людей и умерших от COVID-19. Оказалось, что у скончавшихся от этой болезни наблюдался существенный дефицит витамина D3.

Витамин D3 содержится в лососе, сельди, сардинах и другой рыбе, коровьем молоке и яичных желтках, пояснил ученый.

"Наш организм сам вырабатывает этот витамин — под действием солнечного света. Точнее, ультрафиолета. Кроме того, D3 можно приобрести в аптеках. Суточная доза этого препарата должна составлять от двух до четырех международных единиц", – сказал он.

Изначально витамин D3 рекомендовали для предотвращения рахитов у младенцев, но затем – и для помощи при остеопорозе, остеохондрозе и для профилактики широкого спектра инфекционных заболеваний, подытожил Комиссаренко.

Сейчас в мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19.

Россия в августе заявила о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Западные эксперты высказывали сомнения по поводу эффективности российской вакцины. Американский эксперт по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи указывал на отсутствие в научной литературе результатов испытаний российской вакцины на людях.

Польша фармацевтическая фирма Biomed Lublin сообщала о создании первого в мире эффективного лекарства от коронавируса на основе плазмы крови переболевших COVID-19.

Специальных лекарств от COVID-19, признанных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и рекомендуемых для лечения, пока не существует. В основном при этом заболевании проводится симптоматическое лечение. ВОЗ отмечала, что ряд лекарственных средств могут способствовать улучшению самочувствия и облегчению симптомов COVID-19, но пока нет подтверждений, что какой-либо препарат позволяет предотвратить или лечить данное заболевание.

Теги: Россия, Польша, лекарства, лечение, инфекция, витамины, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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