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В российских аптеках начали продавать препарат от COVID-19 "Арепливир"

На первом этапе продаж препарат "Арепливир" хотят завезти в 10 тыс. аптек. Розничная цена лекарства будет от 12 320 рублей, сообщил генеральный директор компании-производителя лекарства "Промомед" Андрей Младенцев.

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"Арепливир" будет стоить 12 320 рублей
"Арепливир" будет стоить 12 320 рублей
Фото: depositphotos.com

В аптеках России с 21 сентября запустили в продажу российское лекарство для лечения коронавируса "Арепливир", сообщает российское агентство ТАСС 21 сентября со ссылкой на генерального директора компании-производителя "Промомед" Андрея Младенцева.

"Арепливир" закупили почти все крупные аптечные сети и дистрибьюторы, сказал Младенцев.

На первом этапе продаж "Арепливир" завезут в 10 тыс. аптек, в дальнейшем их число увеличится. По мнению Младенцева, чтобы потребитель мог свободно купить лекарство, достаточно наполнить 30 тыс. аптек из 60 тыс. в России.

Упаковка препарата в розницу будет стоить от 12 320 рублей (более 4300 грн), говорил Младенцев ТАСС.

В одной упаковке содержится 40 таблеток по 200 мг. Препарат рекомендуется принимать в первые сутки после появления симптомов COVID-19, он отпускается по рецепту врача. По словам Младенцева, в ходе клинических испытаний осложнений не выявили.

Россия первой в мире объявила о регистрации вакцины от коронавирусной инфекции. Президент России Владимир Путин заявил, что вакцина, разработанная в институте имени Гамалеи, эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. Путин сообщил, что одна из его дочерей уже сделала прививку от коронавирусной инфекции вакциной российского производства.

Руководитель научной экспертизы российского проекта Inbio Ventures Илья Ясный считает, что регистрация российской вакцины против коронавируса противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Он указывал, что препарат был зарегистрирован после испытания на нескольких десятках человек, а финальная стадия клинических исследований не проводилась.

Прививаться российской вакциной, согласно опросу Высшей школы экономики, никогда не собираются 45,6% граждан страны. Среди причин такой позиции – опасения возможных побочных эффектов.

Примерно у 14% россиян, привитых отечественной вакциной от коронавирусной инфекции, наблюдались побочные эффекты.

В США заявили, что российская вакцина считается недоработанной.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает четвертое место в мире по числу заболевших COVID-19 (более 1 млн человек).

Теги: Россия, аптеки, лекарства, лечение, инфекция, продажа, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина
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