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Мэр Умани Цебрий госпитализирован с двухсторонней пневмонией

Мэр Умани Черкасской области Александр Цебрий заявил, что ему сделали ПЦР-тест на выявление коронавирусной инфекции COVID-19.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Цебрий: Почувствовал слабость, померил температуру 38,5, потерял обоняние
Цебрий: Почувствовал слабость, померил температуру – 38,5, потерял обоняние
Фото: Олександр Цебрій / Facebook

Мэра Умани Черкасской области Александра Цебрия госпитализировали в инфекционное отделение местной больницы с двухсторонней пневмонией. Об этом он сообщил 5 октября на своей странице в Facebook.

"Сегодня в обед мне стало плохо. Я почувствовал слабость, померил температуру – 38,5, потерял обоняние. Проконсультировавшись с врачом, я сделал компьютерную томографию, которая показала двухстороннюю пневмонию. Я вызвал скорую помощь, меня обследовали, послушали легкие и сказали, что действительно есть воспаление на начальной стадии, и настояли на госпитализации", – сказал Цебрий.

Мэр Умани заявил, что ему сделали ПЦР-тест на выявление коронавирусной инфекции COVID-19.

https://www.facebook.com/Oleksandr.Tsebriy/videos/670737920227959/

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 5 октября в Украине подтверждено 230,2 тыс. случаев коронавирусной инфекции, 4430 больных COVID-19 умерли, 101,3 тыс. выздоровели.

Теги: Умань, Черкасская область, пневмония, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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