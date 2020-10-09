Бульвар Шоубиз
 
09 октября, 2020
 
Новости

У Хлывнюка из "Бумбокс" обнаружили COVID-19. Музыкант сравнил симптомы этой болезни с другой

Фронтмен украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, заразившийся коронавирусом, рассказал, как и кому можно помочь.

Хлывнюк: Друзья, к сожалению, я заболел COVID-19
Хлывнюк: Друзья, к сожалению, я заболел COVID-19
Фото: Андрій Хливнюк / Facebook

Фронтмен украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк сообщил на своей странице в Facebook, что у него диагностировали COVID-19.

"Друзья, к сожалению, я заболел COVID-19. Чувствую себя, как при сильной простуде. Не волнуйтесь, пожалуйста, и берегите себя. Если вам очень хочется помочь – вот..." – написал он.

Он поделился постом со страицы волонтера Аллы Мартынюк, которая помогает сиротам на востоке Украины. Женщина написала, что им требуются предметы личной гигиены, продукты, теплая одежда и обувь.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3470967872968925&id=100001672403549

На утро 9 октября в Украине зафиксировали 5804 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. За прошедшие сутки умерло 89 пациентов, 2417 выздоровело.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Бумбокс, волонтер, болезнь, Андрей Хлывнюк, музыкант, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Добкин: Янукович – п...здун еще тот
  Добкин: Янукович – п...здун еще тот
Дмитрий ГОРДОН
Франция – Украина. Онлайн-трансляция товарищеского матча
Франция – Украина. Онлайн-трансляция товарищеского матча
Дмитрий НЕЙМЫРОК
Записки бывшего подполковника КГБ: Михалковы, Кончаловские, Юлиан Семенов. Как спецслужбы использовали агентуру из художественных кругов
Записки бывшего подполковника КГБ: Михалковы, Кончаловские, Юлиан Семенов. Как спецслужбы использовали агентуру из художественных кругов
Владимир ПОПОВ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  “Словно цветы”. Новая артистка Monatik Corporation Nino выпустила первый клип. Видео
  “Словно цветы”. Новая артистка Monatik Corporation Nino выпустила первый клип. Видео
У Хлывнюка из "Бумбокс" обнаружили COVID-19. Музыкант сравнил симптомы этой болезни с другой
У Хлывнюка из "Бумбокс" обнаружили COVID-19. Музыкант сравнил симптомы этой болезни с другой
Каналы "1+1" и "Украина" будут судиться из-за обвинения в плагиате
Каналы "1+1" и "Украина" будут судиться из-за обвинения в плагиате
16-летняя дочь Белуччи и Касселя появилась на обложке французского глянца
16-летняя дочь Белуччи и Касселя появилась на обложке французского глянца
  "Вітрила". Melovin презентовал клип-перформанс о любви с участием травести-дивы Монро. Видео
  "Вітрила". Melovin презентовал клип-перформанс о любви с участием травести-дивы Монро. Видео
  "Мне кажется, это несчастный человек". Экс-солистка группы Nikita Dj Nana высказалась об Астафьевой
  "Мне кажется, это несчастный человек". Экс-солистка группы Nikita Dj Nana высказалась об Астафьевой
Батлер подтвердил расставание со своей девушкой и рассказал о проблемах со здоровьем
Батлер подтвердил расставание со своей девушкой и рассказал о проблемах со здоровьем
Переболевший COVID-19 Беленюк: Чтобы мама не заразилась, мы разграничили пространство
Переболевший COVID-19 Беленюк: Чтобы мама не заразилась, мы разграничили пространство
"Кохайтеся, чорноброві". Тополя сфотографировался с поклонницей, которая забеременела после его концерта
"Кохайтеся, чорноброві". Тополя сфотографировался с поклонницей, которая забеременела после его концерта
  "Молчание ягнят". Группа "Ногу свело!" показала в новом клипе кадры протестов в Беларуси. Видео
  "Молчание ягнят". Группа "Ногу свело!" показала в новом клипе кадры протестов в Беларуси. Видео
Билли Айлиш анонсировала онлайн-концерт
Билли Айлиш анонсировала онлайн-концерт
Мейхер назвала участие в "Танцах со звездами" авантюрными приключением
Мейхер назвала участие в "Танцах со звездами" авантюрными приключением
Калкин восхитил подписчиков защитной маской с принтом из фильма "Один дома"
Калкин восхитил подписчиков защитной маской с принтом из фильма "Один дома"
"Милашка". Alyosha показала собственное фото с красным носом
"Милашка". Alyosha показала собственное фото с красным носом
Кэмпбелл, Кроуфорд, Евангелиста и Тарлингтон сыграют самих себя в сериале "Супермодели"
Кэмпбелл, Кроуфорд, Евангелиста и Тарлингтон сыграют самих себя в сериале "Супермодели"
У Жогло из шоу "Вар'яти" родился долгожданный сын
У Жогло из шоу "Вар'яти" родился долгожданный сын
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS