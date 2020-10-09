У Хлывнюка из "Бумбокс" обнаружили COVID-19. Музыкант сравнил симптомы этой болезни с другой

Фронтмен украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, заразившийся коронавирусом, рассказал, как и кому можно помочь.

Фронтмен украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк сообщил на своей странице в Facebook, что у него диагностировали COVID-19.

"Друзья, к сожалению, я заболел COVID-19. Чувствую себя, как при сильной простуде. Не волнуйтесь, пожалуйста, и берегите себя. Если вам очень хочется помочь – вот..." – написал он.

Он поделился постом со страицы волонтера Аллы Мартынюк, которая помогает сиротам на востоке Украины. Женщина написала, что им требуются предметы личной гигиены, продукты, теплая одежда и обувь.

На утро 9 октября в Украине зафиксировали 5804 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. За прошедшие сутки умерло 89 пациентов, 2417 выздоровело.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.