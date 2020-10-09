В мире установлен новый рекорд по суточному приросту больных COVID-19 – ВОЗ

По данным Всемирной организации здравоохранения, 8 октября в мире зарегистрировано почти 339 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции.

8 октября в мире зарегистрировано 338 779 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.

Это новый рекорд за все время эпидемии. Предыдущий был зафиксирован 2 октября – чуть больше 330 тыс. случаев.

В общей сложности количество подтвержденных инфицирований COVID-19 достигло на планете 36 млн.

Больше всего случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в США (более 7,4 млн), Индии (более 6,8 млн) и Бразилии (почти 5 млн), в пятерку также вошли Россия (1,26 млн) и Колумбия (почти 870 тыс.).

8 октября в мире скончались 5514 пациентов с COVID-19, общее число смертей достигло почти 1,05 млн.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине, по состоянию на 9 октября, зафиксировали 250 538 случаев коронавирусной инфекции, из них рекордные 5804 – за последние сутки. Скончались 4779 пациентов с COVID-19, вылечились 110 650 больных.