ВОЗ проведет исследование повторных случаев заражения коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения получает сообщения о случаях повторного заражения COVID-19 из многих стран. Для изучения этого вопроса ВОЗ создала специальную комиссию.

Коронавирусной инфекцией в мире заразилось более 36,6 млн человек Фото: EPA

Всемирная организация здравоохранения проведет специальное исследование случаев повторного заражения COVID-19. Об этом 9 октября на брифинге, трансляция которого велась в Twitter, заявила руководитель подразделения чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Организация получает сообщения о случаях повторного заражения в большом количестве стран. У ВОЗ много вопросов, на которые нет исчерпывающего ответа. Для изучения этого вопроса ВОЗ создала специальную исследовательскую группу.

"Вопрос в том, какой иммунитет появляется в организме после первого заражения, а какой – после повторного заражения. Растет или сокращается количество антител", – сказала представитель ВОЗ.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на вечер 9 октября в мире коронавирусной инфекцией заразилось более 36,6 млн человек, умерло более 1 млн, а выздоровело 25,5 млн человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.