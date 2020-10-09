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Китай, Россия и Иран пытаются помешать США получить вакцину от коронавируса – глава американской контрразведки

Китай раз в шесть-восемь эффективнее и опаснее для США, чем Россия. Такое мнение высказал директор Национального центра контрразведки и безопасности США Билл Эванина.

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Эванина: Россия не может уничтожить нас, если только она не применит ядерную бомбу
Эванина: Россия не может уничтожить нас, если только она не применит ядерную бомбу
Фото: wikipedia.org

Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Билл Эванина заявил, что Россия хочет уничтожить Соединенные Штаты, при этом заметил, что Китай представляет собой более серьезную угрозу для страны. Об этом он сказал в комментарии телеканалу Hearst Television.

Отвечая на вопрос журналиста, хотят ли Россия и Китай уничтожить Америку, Эванина ответил, что Россия хочет, а Китай – нет.

"Россия не может уничтожить нас. Если только она не применит ядерную бомбу, Россия не сможет уничтожить нашу страну... Китай в качестве экзистенциальной угрозы имеет куда больше стрел в колчане. У них гораздо больше возможностей, гибкости. У обеих стран есть такие намерения, но я бы сказал, что Китай раз в шесть-восемь эффективнее и опаснее, чем Россия. С точки зрения контрразведки", – подчеркнул руководитель спецслужбы.

Он обвинил президента России Владимира Путина в разжигании расовых и политических противоречий в США.

"Я бы сказал, что Путин добился своего в плане разжигания противоречий в Америке. Нынешняя ситуация, наше недоверие к избирательному процессу… тут явно не обошлось без усилий российского правительства", – считает Эванина.

Он отметил, что Россия, Китай и Иран пытаются помешать США получить вакцину от коронавируса.

"Я бы сказал, что те же три страны – Китай, Россия и Иран – пытаются помешать нам получить вакцину. Китай и Иран активно участвуют в конкурентной борьбе за производство вакцины. Россия публично заявила, что у нее вакцина уже есть", – напомнил глава американской контрразведки.

Он добавил, что США справятся с этой проблемой.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По состоянию на 9 октября в мире коронавирусом заразилось 36,5 млн человек, умерло более миллиона. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 31 компания, разрабатывающая вакцины против коронавируса, уже перешла к клиническим испытаниям на людях.

В США сейчас проходят крупномасштабные клинические испытания потенциальных вакцин в компаниях Moderna, Pfizer Inc и AstraZeneca.

Теги: Россия, США, Иран, Китай, контрразведка, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина
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