Трамп готов протестировать американскую вакцину от коронавируса первым в США – Белый дом

Президент США Дональд Трамп считает, что американская вакцина будет безопасной и эффективной, подчеркнула его пресс-секретарь Кейли Макэнани.

Президент США Дональд Трамп готов первым в стране протестировать американскую вакцину от коронавируса. Об этом пресс-секретарь Трампа Кейли Макэнани заявила 22 сентября на брифинге, опубликованном на сайте Белого дома.

"Президент уже говорил: "Я буду счастлив стать и первым в стране человеком, который примет эту вакцину, и последним – как будет лучше для американского народа". Он считает, что это будет безопасная и эффективная вакцина, и он безусловно согласен опробовать ее", – сказала она.

Макэнани отметила, что сейчас в США разрабатывают шесть вакцин, три из которых проходят третью фазу клинических испытаний.

"У нас шесть кандидатов. Мы твердо верим, что к концу года определим одну, надеюсь, более чем одну работающую вакцину. Производим их заранее; у нас уже есть план распространения", – добавила пресс-секретарь Трампа.

Пока ни одна американская вакцина не одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Президент США 15 сентября допустил, что вакцину одобрят в ближайший месяц, и заявил о своей роли в ускорении процесса ее создания. Кампания по вакцинации в США начнется в середине октября, ожидает Трамп.

Американские ученые и эксперты в области здравоохранения выражали обеспокоенность тем, что Трамп может оказать давление на Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, чтобы оно изготовило вакцину к выборам президента США в ноябре этого года с целью повысить шансы Трампа на переизбрание.

На данный момент в США проходят крупномасштабные клинические испытания потенциальных вакцин в компаниях Moderna, Pfizer Inc и AstraZeneca.

Сейчас в мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19.

Россия в августе заявила о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Западные эксперты высказывали сомнения по поводу эффективности российской вакцины. Американский эксперт по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи указывал на отсутствие в научной литературе результатов испытаний российской вакцины на людях.