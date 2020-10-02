Израильский доктор Качман: Только в РФ могут на 38 добровольцах 42 дня испытывать вакцину от COVID-19 и заявить об успехе. Не порекомендую ее даже врагу

Ведущий инфекционист Первого медицинского центра Тель-Авива доктор Евгений Качман в интервью изданию "ГОРДОН" заявил, что никому не рекомендует использовать российскую вакцину от COVID-19.

"В мире сейчас около 200 вакцин на разных стадиях испытания. 24 из них – на последней, самой важной, фазе испытания. Их дают людям. Несколько компаний дошли до нужных уровней охвата и вакцинировали примерно по 25 тыс. человек. Некоторые вакцины нужно давать дважды. Следовательно, еще нужно время. И это время не может быть один месяц", – подчеркнул инфекционист.

Он сомневается в безопасности и эффективности российской вакцины.

"Только в России могут на 38 добровольцах 42 дня испытывать вакцину и заявить об успехе. Это смешно! Это не означает, что российская вакцина плохая. Но и не означает, что она хорошая. Может быть, через год мы узнаем, что она вполне ничего. Но сейчас я не порекомендую ее даже своему врагу. Не уверен, что такая прививка безопасна и эффективна", – сказал Качман.

Израильский доктор Качман: И ваши, и наши богачи купили себе ИВЛ и успокоились. Но врачей и медсестер негде купить. Читайте полную версию интервью

О регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции президент России Владимир Путин заявил 11 августа. По его словам, вакцина, разработанная в институте имени Гамалеи, эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. Путин сообщил, что одна из его дочерей уже сделала прививку от коронавирусной инфекции вакциной российского производства. 27 августа глава Кремля сказал, что дочь сделала повторную прививку и чувствует себя нормально.

Руководитель научной экспертизы российского проекта Inbio Ventures Илья Ясный считает, что регистрация российской вакцины против коронавируса противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Он указывал, что препарат был зарегистрирован после испытания на нескольких десятках человек, а финальная стадия клинических исследований не проводилась.

Прививаться российской вакциной, согласно опросу Высшей школы экономики, никогда не собираются 45,6% граждан страны. Среди причин такой позиции – опасения возможных побочных эффектов.

В США заявили, что российская вакцина считается недоработанной.

Всего в мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.