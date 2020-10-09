В Украине обновили карантинное зонирование. "Красные" – Канев и Сумы, Киев перешел в "оранжевую" зону

После обновления карантинного зонирования в "красной" зоне оказались два города – Канев Черкасской области и Сумы. Тернополь из "красной" зоны перешел в "оранжевую", Киев в эту зону поднялся из "желтой".

Карантин в Украине ввели в марте Фото: ЕРА

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС) на заседании 9 октября обновила распределение карантинных зон в Украине, проинформировал министр Кабинета Министров Олег Немчинов в Telegram.

Он сообщил, что Киев перешел из "желтой" в "оранжевую" зону, Канев Черкасской области остался в "красной", в эту зону из "оранжевой" перешли Сумы. Тернополь, который был в "красной" зоне, наоборот, стал "оранжевым".

Инфографика: Олег Немчінов, Міністр Кабінету міністрів України / Telegram

Министр обнародовал список населенных пунктов и районов, которые входят в "оранжевую" и "желтую" зоны.

Новое эпидемическое зонирование начнет действовать в 00.00 12 октября и устанавливается на 14 дней.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В марте Украина объявила карантин.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

26 августа в Украине продлили адаптивный карантин до 1 ноября.

16 сентября Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление о правилах зонирования регионов по эпидемической ситуации, смягчив требования для отнесения региона к "красной" зоне.