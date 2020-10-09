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В Киеве на карантин закрыты пять школ и два детских сада

На дистанционное обучение в Киеве в отправили 501 класс в 173 школах из-за случаев COVID-19 среди учеников, отметил мэр столицы Виталий Кличко.

Кличко рассказал о ситуации с COVID-19 в учебных учреждениях Киева
Кличко рассказал о ситуации с COVID-19 в учебных учреждениях Киева
Фото: Віталій Кличко / Facebook

В Киеве на карантин закрыты пять школ из-за случаев заболевания COVID-19 среди учителей. Об этом на брифинге 9 октября сказал мэр столицы Виталий Кличко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Закрыты три школы в Печерском районе, одна – в Оболонском и одна – в Подольском.

На дистанционное обучение в Киеве отправили 501 класс в 173 школах из-за случаев COVID-19 среди учеников.

"Всего в Киеве болеют COVID-19 454 ученика, а также 349 педагогов", – сказал Кличко.

В 53 детских садах из-за выявленных случаев заражения коронавирусом закрыты 62 группы. Два садика закрыты на карантин.

"Также, из-за вспышки коронавируса, на дистанционное обучение полностью перевели Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Соответствующий приказ подписал ректор заведения. Карантин в университете продлится до 23 октября", – добавил мэр.

В Киеве за прошлые сутки было выявлено рекордное число заболевших COVID-19 – 567. Всего в столице COVID-19 заболело уже 26 463 человека, 463 умерло, 9411 излечилось

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Украине, по состоянию на 9 октября, зафиксировали 250,5 тыс. случаев коронавирусной инфекции, из них рекордные 5804 – за последние сутки. Скончались 4779 пациентов с COVID-19, вылечились 110,7 тыс. больных.

Теги: Киев, Виталий Кличко, дети, школы, детский сад, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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