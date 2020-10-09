Радуцкий: Мы можем ввести карантин выходного дня

Нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий считает, что карантин выходного дня украинцам будет выдержать легче, чем остановку предприятий.

В Украине рассматривается вариант введения карантина выходного дня. Об этом народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил 8 октября в эфире телеканала "1+1".

"Жесткий карантин мы не можем ввести, мы это все понимаем. Но мы можем ввести карантин выходного дня. Это когда семья в выходные дни остается у себя,.. никуда не ездит – ни в рестораны, ни на концерты в Харьков, ни еще куда-то. Это можно выдержать, это не закрытие предприятий, не остановка", – сказал нардеп.

По словам Радуцкого, 10 октября с участием президента Украины Владимира Зеленского состоится совещание, на котором будет рассмотрен вопрос карантина.

Карантин в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Украине ввели 12 марта. С 11 мая в стране начали смягчать ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев. Последний раз его продлили до 1 ноября.

С июля в зависимости от эпидемической ситуации в регионах или в отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 (для каждого уровня действуют свои карантинные ограничения).

В Украине, по состоянию на 9 октября, зафиксировали 250 538 случаев коронавирусной инфекции, из них рекордные 5804 – за последние сутки. Скончались 4779 пациентов с COVID-19, вылечились 110 650 больных.