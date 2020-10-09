В Госпродпотребслужбе прогнозируют, что пик заболеваемости COVID-19 в Украине будет в январе

Начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан считает, что к марту уровень заболеваемости COVID-19 в Украине пойдет на спад.

По прогнозам Госпродпотребслужбы, "ряд рекордов" по COVID-19 в Украине будет до марта Фото: depositphotos.com

В Госпродпотребслужбе Украины прогнозируют, что пик эпидемии коронавируса в Украине будет зафиксирован в январе – феврале 2021 года, а к марту начнется снижение уровня заболеваемости. Об этом в интервью "Обозревателю", которое вышло 9 октября, сказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

Он сказал, что рост заболеваемости и "ряд рекордов" в Украине будут фиксироваться до марта 2021 года.

"Мы будем наблюдать рост заболеваемости с октября, собственно, мы уже это видим. Наибольшие показатели будут регистрироваться в январе – феврале, снижение – в марте – апреле. К сожалению, мы будем наблюдать еще два сезона, 2020-го и 2021 года. Потому что это острая респираторная вирусная инфекция, очень тяжелая и очень агрессивная", – сказал Рубан.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине, по состоянию на 9 октября, зафиксировали 250,5 тыс. случаев коронавирусной инфекции, из них рекордные 5804 – за последние сутки. Скончались 4779 пациентов с COVID-19, вылечились 110,7 тыс. больных.

Глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт прогнозировал, что до конца 2020 года в Украине ежедневно будут фиксировать 7–9 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко допускает увеличение количества заболевших COVID-19 в Украине до 17 тыс. за сутки.