В мире каждые 16 секунд рождается мертвый ребенок. Из-за пандемии число случаев может вырасти – отчет ООН

От почти 60 тыс. до 200 тыс. дополнительных мертворождений в мире может произойти в течение 12 месяцев в результате перебоев в медицинском обслуживании на фоне пандемии COVID-19.

За год в мире рождается около 2 млн мертвых младенцев, однако пандемия коронавируса может увеличить эту цифру. Об этом говорится в общем докладе Детского фонда ЮНИСЕФ, Всемирной организации здравоохранения, Всемирного банка и департамента ООН по экономическим и социальным вопросам, опубликованном 8 октября.

В докладе отмечается, что мертворождение в мире происходит каждые 16 секунд, а за последние два десятилетия мертвыми родились 48 млн младенцев. По прогнозам, если нынешняя тенденция сохранится, что в следующем десятилетии таких случаев будет 20 млн.

Самый высокий уровень мертворождения в странах с низким или ниже среднего доходом, например, в Африке к югу от Сахары или в Южной Азии. Еще на шесть стран припадает почти половина случаев – Индия, Пакистан, Нигерия, Демократическая Республика Конго, Китай и Эфиопия.

В основном мертворождения происходят в тех регионах, где большинство родов происходит дома без квалифицированного акушера. Эта проблема является актуальной также и для стран с высоким уровнем дохода, там высокие показатели мертворождения у представителей этнических групп.

Например, в Канаде у женщин-инуиток мертвые дети рождаются в три раза чаще, чем у остальных канадок. А в США афроамериканские женщины имеют почти вдвое больше риск родить мертвого младенца, чем белые женщины.

Еще один из главнейших факторов мертворождений в странах с высоким уровнем дохода – уровень образования матерей. Несколько исследований обнаружили, что матери с высшим образованием имеют как минимум в два раза меньший риск родить мертвого ребенка, чем менее образованные женщины.

Авторы отчета считают, что на количество мертворождений повлияет и пандемия COVID-19, так как она привела к ослаблению системы здравоохранения. По прогнозам, от почти 60 тыс. до 200 тыс. дополнительных мертворождений может произойти в течение 12 месяцев в результате перебоев в медицинском обслуживании.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мире количество больных достигло 36,5 млн, умерло 1 млн 62 тыс. человек, 25,5 млн заболевших выздоровело, говорится на сайте Университета Джонса Хопкинса.