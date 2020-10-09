Богомолец: Коллапс приближается,10 тыс. больных COVID-19 в день – абсолютно реальная цифра

Бывший нардеп, заслуженный врач Украины, профессор Ольга Богомолец заявила, что в стране нужно немедленно запретить все массовые мероприятия с наказанием в виде уголовной ответственности, вернуть учебные заведения на дистанционное обучение и ввести семейный карантин выходного дня.

Богомолец: Очередь может быть не только в больнице, а и на погребение на кладбище Фото: Ольга Богомолець / Facebook

Бывший нардеп, заслуженный врач Украины, профессор Ольга Богомолец обратилась к властям со своими предложениями по снижению роста заражения коронавирусом в стране. Об этом она написала на своей странице в Facebook 8 октября.

"Коллапс приближается. 10 тыс. больных COVID-19 в день – абсолютно реальная цифра ближайших дней и последующих недель. Цена, которая будет заплачена за безответственность власти – тысячи жизней, которые еще сегодня можно уберечь. Коек может хватить. Не хватит рук, знаний и вовремя назначенного и правильно подведенного кислорода", – сообщила Богомолец.

По ее словам, медики по всей Украине "просто и тихо выгорают, живя и работая в позорных условиях физического, нравственного и духовного неуважения, элементарного безденежья и нищеты".

Богомолец считает, что в стране нужно немедленно запретить все массовые мероприятия с наказанием в виде уголовной ответственности. Вернуть учебные заведения на дистанционное обучение и ввести семейный карантин выходного дня (в выходные можно быть только с семьей).

"Если это будет сделано, через две недели мы сможем ожидать уменьшения темпов роста и распространения инфекции. Если это не будет сделано завтра, через две недели будет совсем другая картина. Очередь будет не только в больнице, а и на погребение на кладбище", – добавила Богомолец.

В Украине, по состоянию на 9 октября, зафиксировали 250 538 случаев коронавирусной инфекции, из них рекордные 5804 – за последние сутки. Скончались 4779 пациентов с COVID-19, вылечились 110 650 больных.