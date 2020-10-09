В мире за сутки от коронавируса умерло 5270 человек

Число подтвержденных случаев COVID-19 в мире достигло 36,5 млн.

25,5 млн пациентов с COVID-19 в мире выздоровело Фото: EPA

За сутки в мире от коронавируса умерло 5270 человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания, по состоянию на утро 9 октября.

Всего число заразившихся в мире достигло 36,5 млн, умерло 1 млн 62 тыс. человек, 25,5 млн заболевших выздоровело.

Страны с наибольшим распространением инфекции:

США (7,6 млн заболело, 212,8 тыс. умерло, 3 млн выздоровело);

Индия (6,9 млн заболевших, почти 106,5 тыс. умерших, 5,9 млн выздоровевших);

Бразилия (5 млн заболевших, 149 тыс. умерших. 4,5 млн выздоровевших);

Россия (1,25 млн заболевших, 21,9 тыс. умерших, 998 тыс. выздоровевших);

Колумбия (886,2 тыс. заболевших, 27,2 тыс. умерших, 774 тыс выздоровевших).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.