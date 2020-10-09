В мире за сутки от коронавируса умерло 5270 человек

За сутки в мире от коронавируса умерло 5270 человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания, по состоянию на утро 9 октября.
Всего число заразившихся в мире достигло 36,5 млн, умерло 1 млн 62 тыс. человек, 25,5 млн заболевших выздоровело.
Страны с наибольшим распространением инфекции:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.