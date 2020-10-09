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Коронавирусные рекорды фиксируют в мире и Украине, Кабмин предложил ввести санкции против Никарагуа. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор событий пятницы, 9 октября.

9 октября в мире COVID-19 подтвердили у более 350 тыс. человек
9 октября в мире COVID-19 подтвердили у более 350 тыс. человек
Фото: ЕРА

Коронавирусные рекорды в Украине

В Украине второй день подряд фиксируют более 5 тыс. новых случаев COVID-19за последние сутки болезнь подтвердили у рекордного количества граждан – 5804. Скончалось уже 4779 пациентов с COVID-19, вылечилось 110 650.

Рекордное количество зафиксировали и в столице Украины. Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям обновила карантинные зоны – Киев перешел с "желтой" в "оранжевую"

10 октября с участием президента Украины Владимира Зеленского состоится совещание, на котором будет рассмотрен вопрос карантина, заявил нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий. По его словам, в Украине могут ввести карантин выходного дня

Правительство Украины утвердило экспериментальный проект по заготовке специфичной гипериммунной плазмы крови для лечения пациентов с COVID-19, выделило средства для бесплатного тестирования на коронавирус в частных больницах и на закупку кислородных систем в больницы – ими должны быть оборудованы 80% коек для пациентов с COVID-19, заявили в Кабмине. 

Коронавирусные рекорды в мире

Всемирная организация здравоохранения вторые сутки подряд фиксирует рекордное количество новых случаев коронавирусной инфекции. 9 октября, по данным ВОЗ, в мире болезнь подтвердили почти у 351 тыс. человек.

Рекордный суточный прирост новых случаев COVID-19 зафиксирован в том числе в России

Украина может ввести санкции против Никарагуа

Кабинет Министров Украины предложил ввести жесткие секторальные санкции против Никарагуа – правительство этой страны назначило своим почетным послом в оккупированном Россией Крыму бывшего полномочного представителя президента Российской Федерации в "Крымском федеральном округе" Олега Белавенцева, которого Святошинский райсуд Киева признал виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и заочно приговорил к 13 годам лишения свободы.

ЕС, вероятно, введет новые антироссийские санкции

Министры иностранных дел стран Евросоюза на заседании Совета ЕС, которое состоится в Брюсселе 12 октября, могут договориться о санкциях против России в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, сообщил высокопоставленный чиновник в ЕС агентству "Интерфакс-Украина". 

Верховный Суд указал Зеленскому на необходимость говорить на украинском

23 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский на украинском форуме интернет-деятелей iForum 2019 выступал на русском языке. В Верховный Суд поступил иск, в котором просили признать противоправными такие действия главы государства и обязать его воздерживаться от общения на не государственном языке во время исполнения обязанностей президента.

Суд отказал в удовлетворении иска, но указал на необходимость использования украинского языка главой государства.

Жертвами карабахского конфликта стали более 50 мирных жителей, сообщили в ООН

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что эскалация конфликта в Нагорном Карабахе привела к страданиям мирных жителей – убито было как минимум 53 человека, в том числе дети. 

Азербайджан и Армения начали переговоры по мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. По данным СМИ, государства могут заключить мир 9 – 10 октября

Теги: Россия, Кабинет Министров, ООН, Алексей Навальный, ВОЗ, Армения, Азербайджан, Никарагуа, больница, карантин, Верховный Суд, Владимир Зеленский, Михаил Радуцкий, Евросоюз, инфекция, больницы, Мишель Бачелет, иск, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, отравление Навального, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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