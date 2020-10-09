Кабмин Украины предложил ввести санкции против Никарагуа

Кабинет Министров Украины предлагает ввести жесткие секторальные санкции против Никарагуа, правительство которой назначило своего почетного посла в оккупированном Россией Крыму. Утверждение санкций станет четким сигналом украинского народа государствам, которые потакают вооруженной агрессии РФ против Украины, подчеркнул вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Кабинет Министров Украины на заседании 9 октября принял решение внести предложение о санкциях против Никарагуа из-за назначения этим государством своего почетного посла в оккупированном Россией Крыму. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Проект предусматривает внесение предложений по применению жестких секторальный санкций против Республики Никарагуа в ответ на откровенно противоправные действия ее правительства против интересов национальной безопасности нашего государства, а именно – неправомерного и не согласованного с Украиной назначения почетного консула на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь", – рассказал на заседании правительства вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Он уточнил, что вопрос должен рассмотреть Совет национальной обороны и безопасности Украины.

"Соответствующее решение имеет четкий сигнал официального послания украинского народа отдельным правительствам государства, в частности – Никарагуа. Реализация этого решения и его дальнейшее рассмотрение СНБО, введение такого решения президентом Украины в действие и утверждение парламентом Украины соответственно обеспечат применение комплексных санкций против отдельного иностранного государства, чьи действия прямо противоречат национальным интересам и безопасности украинских граждан и потакают вооруженной агрессии РФ против Украины", – добавил Резников.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказывал на брифинге 28 сентября, что почетным консулом Никарагуа назначили сотрудника российских спецслужб, бывшего полномочного представителя президента Российской Федерации в "Крымском федеральном округе" Олега Белавенцева, которого Святошинский райсуд Киева признал виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и заочно приговорил к 13 годам лишения свободы.

"Белавенцев был одним из активных участников попытки аннексии Крыма и его назначение на должность почетного консула – особо вопиющее и наглое", – сказал Кулеба, отметив, что Украина направила ноту протеста Никарагуа.