Азербайджан и Армения могут подписать перемирие по Карабаху в ближайшее время – СМИ

Перемирие в Нагорном Карабахе может начаться в ближайшее время, сообщает агентство AFP.

Азербайджан и Армения в ближайшее время могут заключить перемирие по Нагорному Карабаху, сообщает в своем Twitter агентство AFP.

По данным агентства, перемирие может быть подписано 9 – 10 октября.

AFP уточняет, что информация получена из французских источников.

#BREAKING Karabakh warring parties heading 'towards a truce' Friday or Saturday: France pic.twitter.com/UTfH1CgRIr — AFP news agency (@AFP) October 9, 2020

9 октября в Москве запланированы консультации министров иностранных дел Армении и Азербайджана. С таким предложением накануне выступил президент РФ Владимир Путин.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

3 октября в Армении заявили, что Азербайджан перешел в масштабное наступление, которое силам самообороны непризнанной республики удалось остановить.

4 октября ракетный и артиллерийский огонь велся по нескольким азербайджанским населенным пунктам, включая города Гянджа, Мингечаур и Тертер. Ответственность за обстрелы взяло на себя руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

6 октября Азербайджан заявил о готовности предоставить гуманитарные коридоры для граждан Армении в зоне конфликта.