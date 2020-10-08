В Азербайджане утверждают, что армянские силы обстреляли школу и ресторан в городе Барда, обнародовано видео

Семь человек пострадали в результате ракетного обстрела райцентра Барда, говорят в Генпрокуратуре Азербайджана.

Утром 8 октября вооруженные силы Армении подвергли ракетному и артиллерийскому обстрелу Бардинский район Азербайджана, ракеты попали в гражданские объекты райцентра Барда. Об этом сообщила в Facebook Генеральная прокуратура Азербайджана.

"В результате попадания снаряда в находящийся в центре города Барды ресторан "Гадим Барда" примерно в 11 утра двое находившихся в ресторане лиц были госпитализированы с различными телесными повреждениями. В то же время в результате падения снаряда вблизи средней школы №5 пять человек получили ранения, зданию школы и многочисленным транспортным средствам был нанесен значительный ущерб", – сказано в сообщении.

Происшедшее в Баку расценивают как намеренную террористическую атаку на мирные населенные пункты, демилитаризованные зоны и объекты, не являющиеся военными целями.

Агентство АРА показало кадры из Барды, снятые вскоре после обстрела.

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Видео: APA AZ / YouTube

Город находится в нескольких десятках километров от прифронтовой зоны в Нагорном Карабахе, где 27 сентября вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

3 октября в Армении заявили, что Азербайджан перешел в масштабное наступление, которое силам самообороны непризнанной республики удалось остановить.

4 октября ракетный и артиллерийский огонь велся по нескольким азербайджанским населенным пунктам, включая города Гянджа, Мингечаур и Тертер. Ответственность за обстрелы взяло на себя руководство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Армения 7 октября выразила готовность пойти на взаимные компромиссы с Азербайджаном по разрешению конфликта в Нагорном Карабахе.