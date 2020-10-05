Прокуратура Азербайджана: Армянские добровольцы могут стать реальной угрозой для 20 стран

Генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев призвал генпрокуроров Украины и еще 19 стран обратить внимание на то, что живущие за рубежом армяне могут принять участие в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе.

Генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев попросил генпрокурора Украины обратить внимание на массовые визиты этнических армян в Армению. Информация об этом опубликована 5 октября на странице Генпрокуратуры Азербайджана в Facebook.

Алиев также обратился к генпрокурорам США, Канады, Австралии, Германии, России, Грузии, Беларуси, Узбекистана, Уругвая, Ирака, Ирана, Аргентины, Бразилии, Болгарии, Польши, Ливана и министрам юстиции Греции, Сирии и Франции. Он попросил принять "профилактические меры, чтобы эти лица были привлечены к ответственности".

"В СМИ сообщалось, что около тысячи этнических армян приехали или хотели приехать на территорию Азербайджанской Республики. Было отмечено, что в резолюции 2178 (2014) Совета Безопасности ООН лица, причастные к организации и осуществлению террористических актов в других странах, определены термином "иностранные боевики-террористы". Зарубежные страны должны учитывать, что такие "армянские добровольцы" могут стать реальной угрозой для их стран, если они приобретут боевые навыки", – сказано в сообщении.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Сообщалось о погибших и раненых мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.