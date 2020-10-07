Армения заявила о компромиссах по Нагорному Карабаху. Азербайджан говорит о борьбе за "свою исконную землю"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что решение конфликта в Нагорном Карабахе должно основываться на взаимных с Азербайджаном компромиссах. При этом он сказал, что 80% всего населения Карабаха всегда были армяне. Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы назвал нагорно-карабахский конфликт "отечественной войной за освобождение исконных земель".

Армения выразила готовность пойти на взаимные компромиссы с Азербайджаном по разрешению конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью агентству AFP, цитаты из которого 6 октября опубликовала его пресс-секретарь Мане Геворкян в Facebook.

"Урегулирование конфликтов должно основываться на компромиссах. Нагорный Карабах и Армения готовы пойти на уступки ровно настолько, насколько готов пойти на уступки Азербайджан", – цитирует она Пашиняна.

В тоже время в интервью BBC Пашинян назвал Арцах (Нагорный Карабах) землей армян.

"Всегда более 80% людей всего населения [Нагорного Карабаха] составляли армяне, и сегодня это так. Так в чем тут проблема? Азербайджан хочет, чтобы там не жили армяне, поэтому с помощью террористов сегодня атакует Нагорный Карабах", – сказал армянский премьер.

В Баку решительно настроены на освобождение "своих исконных земель". Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы в интервью российскому агентству ТАСС сообщил, что сегодня в Нагорном Карабахе идет контртеррористическая операция.

Дипломат сказал, что ее можно назвать "принуждением Армении к миру, а по существу это отечественная война за освобождение исконных земель".

По его словам, все мировое сообщество признало Нагорный Карабах территорией Азербайджана.

Бюльбюль-оглы обвинил армянские войска в ракетном обстреле азербайджанских городов Гянджа, Мингечевир, Хызы и полуострова Апшерон.

Ереван пытается вынудить Баку пропорционально ответить по территории Армении, что приведет к вовлечению в конфликт третьих стран и задействованию механизма Организации Договора о коллективной безопасности, членом которой она является, сказал посол.