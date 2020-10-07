Армения заявила о компромиссах по Нагорному Карабаху. Азербайджан говорит о борьбе за "свою исконную землю"

Армения выразила готовность пойти на взаимные компромиссы с Азербайджаном по разрешению конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью агентству AFP, цитаты из которого 6 октября опубликовала его пресс-секретарь Мане Геворкян в Facebook.
"Урегулирование конфликтов должно основываться на компромиссах. Нагорный Карабах и Армения готовы пойти на уступки ровно настолько, насколько готов пойти на уступки Азербайджан", – цитирует она Пашиняна.
В тоже время в интервью BBC Пашинян назвал Арцах (Нагорный Карабах) землей армян.
"Всегда более 80% людей всего населения [Нагорного Карабаха] составляли армяне, и сегодня это так. Так в чем тут проблема? Азербайджан хочет, чтобы там не жили армяне, поэтому с помощью террористов сегодня атакует Нагорный Карабах", – сказал армянский премьер.
В Баку решительно настроены на освобождение "своих исконных земель". Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы в интервью российскому агентству ТАСС сообщил, что сегодня в Нагорном Карабахе идет контртеррористическая операция.
Дипломат сказал, что ее можно назвать "принуждением Армении к миру, а по существу это отечественная война за освобождение исконных земель".
По его словам, все мировое сообщество признало Нагорный Карабах территорией Азербайджана.
Бюльбюль-оглы обвинил армянские войска в ракетном обстреле азербайджанских городов Гянджа, Мингечевир, Хызы и полуострова Апшерон.
Ереван пытается вынудить Баку пропорционально ответить по территории Армении, что приведет к вовлечению в конфликт третьих стран и задействованию механизма Организации Договора о коллективной безопасности, членом которой она является, сказал посол.
В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.
27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.
Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.
Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.
3 октября в Армении заявили, что Азербайджан перешел в масштабное наступление, которое силам самообороны непризнанной республики удалось остановить.
4 октября ракетный и артиллерийский огонь велся по нескольким азербайджанским населенным пунктам, включая города Гянджа, Мингечаур и Тертер. Ответственность за обстрелы взяло на себя руководство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.
Вчера, 6 октября, Азербайджан заявил о готовности предоставить гуманитарные коридоры для граждан Армении в зоне конфликта.