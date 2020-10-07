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Армения заявила о компромиссах по Нагорному Карабаху. Азербайджан говорит о борьбе за "свою исконную землю"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что решение конфликта в Нагорном Карабахе должно основываться на взаимных с Азербайджаном компромиссах. При этом он сказал, что 80% всего населения Карабаха всегда были армяне. Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы назвал нагорно-карабахский конфликт "отечественной войной за освобождение исконных земель".

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Баку обвиняет Ереван в ракетном обстреле азербайджанских городов за линией конфликта
Баку обвиняет Ереван в ракетном обстреле азербайджанских городов за линией конфликта
Фото: EPA

Армения выразила готовность пойти на взаимные компромиссы с Азербайджаном по разрешению конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью агентству AFP, цитаты из которого 6 октября опубликовала его пресс-секретарь Мане Геворкян в Facebook.

"Урегулирование конфликтов должно основываться на компромиссах. Нагорный Карабах и Армения готовы пойти на уступки ровно настолько, насколько готов пойти на уступки Азербайджан", – цитирует она Пашиняна.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5015344128490649&id=100000453356168

В тоже время в интервью BBC Пашинян назвал Арцах (Нагорный Карабах) землей армян.

"Всегда более 80% людей всего населения [Нагорного Карабаха] составляли армяне, и сегодня это так. Так в чем тут проблема? Азербайджан хочет, чтобы там не жили армяне, поэтому с помощью террористов сегодня атакует Нагорный Карабах", – сказал армянский премьер.

В Баку решительно настроены на освобождение "своих исконных земель". Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы в интервью российскому агентству ТАСС сообщил, что сегодня в Нагорном Карабахе идет контртеррористическая операция.

Дипломат сказал, что ее можно назвать "принуждением Армении к миру, а по существу это отечественная война за освобождение исконных земель".

По его словам, все мировое сообщество признало Нагорный Карабах территорией Азербайджана.

Бюльбюль-оглы обвинил армянские войска в ракетном обстреле азербайджанских городов Гянджа, Мингечевир, Хызы и полуострова Апшерон.

Ереван пытается вынудить Баку пропорционально ответить по территории Армении, что приведет к вовлечению в конфликт третьих стран и задействованию механизма Организации Договора о коллективной безопасности, членом которой она является, сказал посол.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах АзербайджанаОбе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

3 октября в Армении заявили, что Азербайджан перешел в масштабное наступление, которое силам самообороны непризнанной республики удалось остановить.

4 октября ракетный и артиллерийский огонь велся по нескольким азербайджанским населенным пунктам, включая города Гянджа, Мингечаур и Тертер. Ответственность за обстрелы взяло на себя руководство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Вчера, 6 октября, Азербайджан заявил о готовности предоставить гуманитарные коридоры для граждан Армении в зоне конфликта.

Теги: война, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, ракеты, дипломаты, Никол Пашинян, посол, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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