Азербайджан откроет гуманитарные коридоры для армян в Нагорном Карабахе

Гуманитарными коридорами смогут, среди прочих, выйти военнослужащие армии Армении, которые решили добровольно сдаться, заявил пресс-секретарь Министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов.

27 сентября в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт Фото: EPA

Азербайджан заявил о готовности предоставить гуманитарные коридоры для граждан Армении в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом 6 октября Report заявил пресс-секретарь Министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов.

Коридор будет открыт с применением норм и принципов международного права, говорится в сообщении.

По его словам, гуманитарными коридорами также смогут выйти военнослужащие армии Армении, которые решили сдаться добровольно.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Сообщалось о погибших и раненых мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

3 октября в Армении заявили, что Азербайджан перешел в масштабное наступление, которое силам самообороны непризнанной республики удалось остановить.

4 октября ракетный и артиллерийский огонь велся по нескольким азербайджанским населенным пунктам, включая города Гянджа, Мингечаур и Тертер. Ответственность за обстрелы взяло на себя руководство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.