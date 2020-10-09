Армения и Азербайджан подтвердили участие в консультациях по Нагорному Карабаху в Москве

На сегодня в Москве запланирована встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. С таким предложением накануне выступил президент РФ Владимир Путин.

Очередной виток конфликта вспыхнул в Карабахе 27 сентября 2020 года Фото: ЕРА

Армения и Азербайджан подтвердили участие в консультациях по Нагорному Карабаху, которые состоятся сегодня в Москве. Об этом в комментарии ТАСС сообщила спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

С таким предложением накануне выступил президент РФ Владимир Путин.

По словам Захаровой, сейчас ведется "активная подготовка" ко встрече.

Она пройдет на уровне министров иностранных дел.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

3 октября в Армении заявили, что Азербайджан перешел в масштабное наступление, которое силам самообороны непризнанной республики удалось остановить.

4 октября ракетный и артиллерийский огонь велся по нескольким азербайджанским населенным пунктам, включая города Гянджа, Мингечаур и Тертер. Ответственность за обстрелы взяло на себя руководство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

6 октября Азербайджан заявил о готовности предоставить гуманитарные коридоры для граждан Армении в зоне конфликта.