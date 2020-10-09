Путин пригласил глав МИД Армении и Азербайджана в Москву для проведения консультаций по Карабаху

Президент РФ Владимир Путин призвал руководство Азербайджана и Армении прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе для обмена пленными и телами погибших. Кроме того, он пригласил министров иностранных дел двух стран в Москву для консультаций.

Президент РФ Владимир Путин призвал руководство Азербайджана и Армении прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"После серии телефонных переговоров с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном президент России обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорно-карабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными", – говорится в сообщении.

В Кремле сообщили, что для проведения консультаций по этим вопросам при посредничестве министра иностранных дел России в Москву на 9 октября приглашены министры иностранных дел Азербайджана и Армении.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

3 октября в Армении заявили, что Азербайджан перешел в масштабное наступление, которое силам самообороны непризнанной республики удалось остановить.

4 октября ракетный и артиллерийский огонь велся по нескольким азербайджанским населенным пунктам, включая города Гянджа, Мингечаур и Тертер. Ответственность за обстрелы взяло на себя руководство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

6 октября Азербайджан заявил о готовности предоставить гуманитарные коридоры для граждан Армении в зоне конфликта.