ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

То, что в какой-то момент произойдет обострение конфликта между армянской и азербайджанской стороной, было ясно всем наблюдателям и участникам конфликта в Нагорном Карабахе. Наличие спорной территории и почти 30 лет переговоров, не приведших хоть к каким-то результатам, стало бомбой замедленного действия. 27 сентября Азербайджан начал контрнаступательную операцию на территории Нагорного Карабаха.

Причины войны в Нагорном Карабахе

Обе стороны заявляют свои права на территорию. Юридически территория Нагорного Карабаха является частью Азербайджана, входит в ее границы, и это признают все страны мира, кроме Армении. Наличие на территории Нагорного Карабаха представителей армянского народа послужило причиной оккупации территории Арменией с 1991–1992 годов. Тогда Армения учинила резню мирного населения, проживающего на территории, – тысячи пропали и убиты.

Как отреагировала мировая общественность?

ООН приняла четыре резолюции с требованиями прекращения оккупации Арменией территории Азербайджана. Все резолюции Армения игнорирует. В 1994 году удалось достичь соглашения о режиме прекращения огня на территории. Но территория по-прежнему входит в состав Азербайджана, при этом оккупирована Арменией.

Почему конфликт не был решен мирно?

На протяжении 29 лет Азербайджан пытался уладить конфликт мирными способами. В том числе обращался к мировой общественности, всегда находя понимание. Но что могли сделать сторонние страны? Только выпускать резолюции и открыто выражать свою позицию. Была разработана и контактная группа в связи с агрессией Армении в отношении Азербайджана, и установлены мадридские принципы урегулирования конфликта, но все – впустую. Диалог между странами, который пытался инициировать Азербайджан, так ни к чему и не привел.

Что происходит сегодня?

1. Азербайджан планомерно освобождает свои территории. Общество максимально мобилизовано.

2. В СМИ распространяется неподтвержденная информация:

– о поддержке Турцией Азербайджана на боевых полях. Выраженная президентом Турции поддержка Азербайджана на словах трактуется Арменией как наличие ее войск в Нагорном Карабахе. Доказательств этому нет, только опровержения, но факт поддержки Азербайджана Турцией стал для премьер-министра Армении Пашиняна поводом искать своих открытых сторонников среди стран. И призывать сторонние страны вмешаться в боевые действия, поддержать Армению военной силой;

– о боевиках, замеченных на стороне Азербайджана. Появились даже видеоматериалы, подтверждающие эту информацию. Однако все материалы оказались фальсифицированными (фальсификацию выявляет в том числе и служба новостей Reuters). Наличие боевиков – факт, они действительно замечены в Нагорном Карабахе, но при этом армянские военные делают заявления о том, что боевики воюют на их стороне. Армянская сторона неоднократно запускала "утки" о том, что ЧВК "Вагнер" планирует прилететь, чтобы воевать на стороне Армении. Несколько стран мира выразили свою обеспокоенность фактом наличия боевиков на территории Нагорного Карабаха.

3. Наносятся удары по мирным территориям, не имеющим отношения к Нагорному Карабаху. Армянская сторона расположила военные объекты на территории города Ханкеди и ведет войну с этого объекта.

Были направлены предупреждения о необходимости вывода войск из города еще в первые дни войны. Армянская сторона говорила о наличии плана вывода населения, но его так и не реализовали. По каким причинам Армения расположила военную базу на гражданской территории и почему оставила на территории военных действий мирное население, осознанно подвергнув жителей опасности, неясно. Азербайджан нанес несколько ударов по военной базе в Ханкеди.

Без предупреждений Армения выпускает ракеты и бьет по мирному городу Гянджа (60 км от Карабаха). Далее – удар по промышленному городу Мингечевир (100 км от Карабаха), в котором находится водохранилище и крупная электростанция. После – обстрел еще двух мирных городов: Хызы и Апшеронского района, расположенных в пригороде Баку. Все это – удары по мирному населению и территориям, не участвующим в военных действиях. Глава сепаратистов Карабаха сделал официальное заявление о готовности наносить удары по мирным объектам.

Война в Нагорном Карабахе продолжается. На этом этапе сложно говорить о готовности обеих сторон сесть за стол мирных переговоров.

29 лет попыток наладить диалог ни к чему не привели, конфликт достиг своего апогея, ящик Пандоры открыт.

Источник: "ГОРДОН"