Обязательства РФ защищать Армению не распространяются на Нагорный Карабах – Песков

Комментируя возможность военной поддержки Россией Армении в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что на территории Армении боевых действий нет.

Пока боевые действия из-за Нагорного Карабаха не переместились на территорию Армении, Россия не будет защищать Армению в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Это следует из заявления, сделанного журналистам 7 октября спикером Кремля Дмитрием Песковым.

Его цитирует ТАСС.

Песков объяснил, что обязательства членов ОДКБ не распространяются на Нагорный Карабах, потому что этот регион не является территорией Армении.

Представитель Кремля подчеркнул, что информация о "неких боевых действиях" на территории Армении не подтверждается.

30 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван не обращался к России за военной помощью в связи с конфликтом вокруг Нагорного Карабаха. Он подчеркнул, что Армения находится в постоянном контакте с членами ОДКБ. Пашинян также допустил, что в "конкретных ситуациях" Армения может использовать потенциал размещенной в стране российской военной базы.

27 сентября в Нагорном Карабахе начались масштабные боевые действия. Министерство иностранных дел Армении сообщило об обстреле населенных пунктов, министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации" и обстреле позиций азербайджанской армии. Азербайджан заявил о погибших и раненых мирных жителях в результате обстрела со стороны Армении.

Турция заявляла о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией. Президент Турции Реджеп Эрдоган сказал, что Армения должна покинуть оккупированную ею территорию Нагорного Карабаха. Россия призвала Турцию и другие страны убедить Азербайджан и Армению вернуться к мирному урегулированию.

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.