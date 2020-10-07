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Франция анонсировала переговоры по Нагорному Карабаху в Женеве и Москве

Переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе проведут представители России, Франции и США, заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

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Ле Дриан: Диалог должен состояться без предварительных условий
Ле Дриан: Диалог должен состояться без предварительных условий
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан анонсировал переговоры по разрешению конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Reuters.

Переговоры пройдут 8 октября в Женеве и 12 октября в Москве.

Ле Дриан сообщил парламентскому комитету по иностранным делам, что Франция, Россия и США проведут эти переговоры с целью начать диалог, "который должен состояться без предварительных условий".

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах АзербайджанаОбе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

3 октября в Армении заявили, что Азербайджан перешел в масштабное наступление, которое силам самообороны непризнанной республики удалось остановить.

4 октября ракетный и артиллерийский огонь велся по нескольким азербайджанским населенным пунктам, включая города Гянджа, Мингечаур и Тертер. Ответственность за обстрелы взяло на себя руководство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

6 октября Азербайджан заявил о готовности предоставить гуманитарные коридоры для граждан Армении в зоне конфликта.

Теги: Россия, США, Франция, Москва, Женева, Нагорный Карабах, переговоры, Жан-Ив Ле Дриан
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