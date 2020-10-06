Асад заявил, что Турция перебрасывает боевиков из Сирии в Нагорный Карабах

У Дамаска нет доказательств фактов переброски боевиков из Сирии для участия в боевых действиях в Нагорном Карабахе, однако есть указания на это. Об этом заявил сирийский президент Башар Асад.

Президент Сирии Башар Асад заявил, что турецкий лидер Реджеп Эрдоган был главным инициатором нового витка конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом Асад сказал в интервью "РИА Новости".

Он назвал Эрдогана подстрекателем и заявил, что турецкий президент поддерживает "террористов в Ливии".

Асад уверяет, что в Нагорный Карабах сейчас перебрасывают боевиков из Сирии. По его словам, у Дамаска нет доказательств, однако есть указание на такие факты, пишет "РИА Новости".

Президент Сирии также отметил, что переброской военных занимается турецкая сторона.

2 октября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французская разведка располагает сведениями о проникновении в зону конфликта в Нагорном Карабахе боевиков джихадистских группировок из Сирии. Они якобы попали туда через Турцию.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Сообщалось о погибших и раненых мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.