Сын премьера Армении Пашиняна записался добровольцем в армию

О решении стать добровольцем сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашот заявил после того, как его отец призвал записаться в армию военнослужащих, которые демобилизовались в прошлом году.

Сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашот записался добровольцем в армию для участия в крупномасштабных военных действиях в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом Ашот сообщил в своем Facebook 5 октября.

"Я только что записался добровольцем в Центральном военкомате. Уважаемые сослуживцы, настала наша очередь служить родине", – написал он.

Ашот записался добровольцем после призыва своего отца записаться в армию военнослужащих, которые демобилизовались в прошлом году, опубликованного в его YouTube.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Сообщалось о погибших и раненых мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.