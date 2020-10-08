Азербайджан обвинил Грецию в отправке боевиков в Нагорный Карабах. Страны отозвали своих послов

Азербайджан обвинил Грецию в отправке боевиков в зону нагорно-карабахского конфликта и отозвал своего посла. Греческие дипломаты посчитали такие заявления оскорбительными и вызвали посла на консультации в Афины.

Азербайджан и Армения ведут бои за Нагорный Карабах с 27 сентября Фото: EPA

Азербайджан обвинил Грецию в отправке боевиков в Карабах и отозвал своего посла. Об этом сказано в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана 8 октября.

"В рамках нового акта агрессии, совершенного вооруженными силами Армении против Азербайджанской Республики 27 сентября этого года, мы довели до сведения министерства иностранных дел Греции информацию о прибытии иностранных граждан, в том числе греков, на оккупированные территории Азербайджана", – говорится в заявлении.

Афины отозвали своего посла в Азербайджане в среду, 7 октября. В министерстве иностранных дел Греции назвали "необоснованными и оскорбительными" утверждения азербайджанского правительства о том, что Греция терпимо относится к кибератакам, подготовке террористических акций и попыткам вербовки боевиков-террористов с греческой территории.

Афины в итоге решили отозвать своего посла из Азербайджана.

"Посол Греции в Азербайджане Пиперигос по решению министра иностранных дел Никоса Дендиаса был вызван в Афины для консультаций", – заявили в МИД Греции.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

3 октября в Армении заявили, что Азербайджан перешел в масштабное наступление, которое силам самообороны непризнанной республики удалось остановить.

4 октября ракетный и артиллерийский огонь велся по нескольким азербайджанским населенным пунктам, включая города Гянджа, Мингечаур и Тертер. Ответственность за обстрелы взяло на себя руководство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

6 октября, Азербайджан заявил о готовности предоставить гуманитарные коридоры для граждан Армении в зоне конфликта.

Армения 7 октября выразила готовность пойти на взаимные компромиссы с Азербайджаном по разрешению конфликта в Нагорном Карабахе. Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы заявил о настроенности Баку на освобождение "своих исконных земель".