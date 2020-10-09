Правительство Украины утвердило экспериментальный проект по заготовке плазмы крови для лечения пациентов с COVID-19

В рамках экспериментального проекта из плазмы крови, которая содержит антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, будут изготавливать гипериммунный иммуноглобулин – в случае успешных клинических испытаний препарат планируют использовать для лечения больных коронавирусной болезнью COVID-19 в тяжелом состоянии, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов рассказал, что клинические испытания специфичной гипериммунной плазмы крови сейчас продолжаются в США Фото: Максим Степанов / Facebook

Кабинет Министров Украины на заседании 9 октября утвердил механизм реализации экспериментального проекта по заготовке специфичной гипериммунной плазмы крови, содержащей антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, для контрактного производства из нее иммуноглобулина, который будут использовать в лечении пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В рамках экспериментального проекта инициируется заготовка плазмы, содержащей антитела к SARS-CoV-2, с дальнейшей переработкой и изготовлением гипериммунного иммуноглобулина. Такая плазма будет передана отечественным производителям лекарственных средств. В случае успешного проведения клинических испытаний препарат будут использовать для лечения больных COVID-19 в тяжелом состоянии", – рассказал на заседании Кабмина министр здравоохранения Максим Степанов.

Он уточнил, что клинические испытания специфичной гипериммунной плазмы крови сейчас продолжаются в разных странах, в том числе в США.

"У нас закончились клинические испытания обычного иммуноглобулина, который показал достаточно хороший результат. Оформляются документы в Государственном экспертном центре, и мы считаем необходимым следовать по такому пути и тоже начать испытания гипериммуноглобулина", – добавил министр.

Минздрав Украины сообщал, что специальных лекарств от COVID-19 пока не существует, при этом заболевании пока проводится только симптоматическое лечение. Во Всемирной организации здравоохранения отмечали, что ряд лекарственных средств могут способствовать улучшению самочувствия и облегчению симптомов COVID-19, но пока нет подтверждений, что какой-либо препарат позволяет предотвратить или лечить данное заболевание.

23 сентября в Польше заявили о создании первого в мире лекарства от COVID-19, созданного на основе плазмы крови переболевших коронавирусной болезнью.

В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году.

По информации главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса, всего в мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19.