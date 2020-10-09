Президент обязан говорить на государственном языке во время исполнения своих служебных обязанностей – Верховный Суд

23 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский на украинском форуме интернет-деятелей iForum 2019 выступал на русском языке. В Верховный Суд поступил иск, в котором просили признать противоправными такие действия главы государства и обязать его воздерживаться от общения на не государственном языке во время исполнения обязанностей президента. Суд отказал в удовлетворении иска, но указал на необходимость использования украинского языка главой государства.

Президент Украины Владимир Зеленский, исполняя свои служебные обязанности, должен использовать государственный язык. На это указал Верховный Суд, рассматривая иск, которым просили признать противоправным общение Зеленского на русском в 2019 году. Об этом пресс-служба суда сообщила в Facebook.

Истец, чье имя не указывают в релизе, просил обязать президента воздерживаться от общения на не государственном языке на всей территории Украины при осуществлении его президентских полномочий.

"Кассационный суд в составе Верховного Суда отказал в удовлетворении заявленных истцом требований в полном объеме. Рассмотрев апелляционную жалобу истца, Большая палата ВС указала на то, что при исполнении служебных обязанностей президент Украины обязан общаться на государственном языке. В то же время за действия, совершенные в рамках политической деятельности, а не во время выполнения предусмотренных Конституцией полномочий, президент несет политическую, а не юридическую ответственность", – сказано в релизе.

Большая палата Верховного Суда закрыла производство по иску 7 октября, так как "заявленные истцом требования не подлежат рассмотрению в порядке административного судопроизводства".