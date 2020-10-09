Президент обязан говорить на государственном языке во время исполнения своих служебных обязанностей – Верховный Суд

Президент Украины Владимир Зеленский, исполняя свои служебные обязанности, должен использовать государственный язык. На это указал Верховный Суд, рассматривая иск, которым просили признать противоправным общение Зеленского на русском в 2019 году. Об этом пресс-служба суда сообщила в Facebook.
Истец, чье имя не указывают в релизе, просил обязать президента воздерживаться от общения на не государственном языке на всей территории Украины при осуществлении его президентских полномочий.
"Кассационный суд в составе Верховного Суда отказал в удовлетворении заявленных истцом требований в полном объеме. Рассмотрев апелляционную жалобу истца, Большая палата ВС указала на то, что при исполнении служебных обязанностей президент Украины обязан общаться на государственном языке. В то же время за действия, совершенные в рамках политической деятельности, а не во время выполнения предусмотренных Конституцией полномочий, президент несет политическую, а не юридическую ответственность", – сказано в релизе.
Большая палата Верховного Суда закрыла производство по иску 7 октября, так как "заявленные истцом требования не подлежат рассмотрению в порядке административного судопроизводства".
20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Часть инаугурационной речи он произнес на русском языке.
23 мая 2019 года Зеленский на украинском форуме интернет-деятелей iForum 2019 выступал на русском языке. После форума на сайте президента появилось две новости из его выступления на украинском языке, полный текст речи опубликован не был.
24 мая львовский активист Святослав Литинский заявил, что подаст в суд, если Администрация Президента не переведет на украинский язык выступление Зеленского на форуме. В сентябре 2019-го он сообщил, что проиграл суд против Офиса президента и речь переводить на украинский не будут.