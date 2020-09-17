Языковой омбудсмен назвал отмену обязательного ВНО по украинской литературе угрозой для образовательной реформы

Усвоить украинский язык без высокого уровня изучения украинской литературы невозможно, заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Кремень готовит обращение премьер-министру Украины и в Министерство образования с требованием пересмотреть отмену ВНО по украинской литературе Фото: Уповноважений із захисту державної мови / Facebook

Отмена обязательного внешнего независимого оценивания по украинской литературе – одна из самых больших угроз для образовательной реформы и государственной гуманитарной политики. Об этом 17 сентября заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в комментарии Общественному.

"Усвоить украинский язык без высокого уровня изучения украинской литературы невозможно", – написал Кремень в Facebook.

Кремень готовит обращение премьер-министру Украины и в Министерство образования и науки с требованием пересмотреть или отменить эту норму.





В 2021 году изменится формат ВНО по украинскому языку и литературе. Выпускникам предоставят возможность выбирать – сдавать только украинский язык или украинский язык и литературу.

В 2020 году основная сессия ВНО прошла с 25 июня по 17 июля. За это время выпускники сдали ВНО по математике (152,1 тыс. человек), украинскому языку и литературе (275,08 тыс.), физике (22,2 тыс.), английскому (105,1 тыс.) и другим иностранным языкам (2,2 тыс.), истории Украины (178,7 тыс.), биологии (74,4 тыс.), географии (92,9 тыс.).