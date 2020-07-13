Во ВНО по биологии приняли участие 74 460 человек. Шестерых не допустили из-за ОРВИ

13 июля в Украине состоялось внешнее независимое оценивание по биологии, к тестированию не допустили 21 участника.

В основной сессии ВНО пройдут еще два тестирования: 15 июля – по географии, 17 июля – по химии Фото: depositphotos.com

Во внешнем независимом оценивании по биологии приняли участие 74 460 человек, это 65,38% от общего количества зарегистрированных, об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки 13 июля.

К тестированию не допустили 21 участника, из них у шестерых обнаружены признаки острых респираторных заболеваний, отмечено в сообщении.

Соблюдение процедуры тестирования контролировали 39 общественных наблюдателей. Результаты тестирования по биологии будут определены до 24 июля, они появятся на страницах участников до 25 июля.

"Те, кто не смог принять участие в основной сессии тестирования по причинам, не зависящим от них, могут зарегистрироваться на дополнительную сессию", – подчеркнули в министерстве.

30 июня в Украине прошло ВНО по украинскому языку, на которое зарегистрировалось 369 562 человека. 25 июня состоялось тестирование по математике, 2 июля состоялось тестирование по физике; 6 июля – по испанскому, французскому и немецкому языкам; 7 июля – по английскому языку; 9 июля – по истории Украины.

Основная сессия ВНО будет продолжаться до 17 июля: 15 июля состоится тестирование по географии, 17 июля – по химии.

Всего в основной сессии ВНО примут участие 379 493 человека.