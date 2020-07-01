К ВНО по украинскому языку не допустили 143 участников

Участие во внешнем независимом оценивании по украинскому языку и литературе принял 275 081 человек, это 74,44% от общего количества зарегистрированных, сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

143 участника внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе, которое состоялось 30 июня, не были допущены на пункты тестирования. Из них у 52 были признаки острых респираторных заболеваний, об этом 30 июня сообщил Украинский центр оценивания качества образования.

Участие в тестировании по украинскому языку и литературе принял 275 081 человек, что составляет 74,44% от общего количества зарегистрированных, отметили в УЦОЯО.

Участники ВНО, которые не смогли принять участие в основной сессии тестирования по украинскому языку и литературе по причинам, не зависящим от их действий и воли, могут в течение пяти рабочих дней (с учетом дня проведения тестирования) подать в региональный центр, в котором проходили регистрацию, документ, подтверждающий причину неучастия в основной сессии, и соответствующее заявление.

30 июня в Украине прошло ВНО по украинскому языку, на которое зарегистрировалось 369 562 человека. 25 июня состоялось тестирование по математике.

Основная сессия ВНО будет продолжаться до 17 июля: 2 июля состоится тестирование по физике; 6 июля – по испанскому, французскому и немецкому языкам; 7 июля – по английскому языку; 9 июля – по истории Украины; 13 июля – по биологии; 15 июля – по географии, 17 июля – по химии.

Всего в основной сессии ВНО примут участие 379 493 человека.