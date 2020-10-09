В ходе карабахского конфликта погибло более 50 мирных жителей – верховный комиссар ООН

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что эскалация конфликта в Нагорном Карабахе привела к страданиям мирных жителей. Бачелет призвала к срочному прекращению огня.

В результате эскалации конфликта в Нагорном Карабахе пострадало много гражданских объектов Фото: EPA

В результате боевых действий в зоне армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе было убито около 53 мирных жителей, включая детей. Об этом 9 октября заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, сообщает пресс-служба комиссара.

Информация о жертвах в управление ООН по правам человека поступила из разных источников. В сообщении сказано, что управление не смогло независимо проверить эти данные.

"Сообщается, что большое количество зданий, включая дома, школы и другие гражданские объекты, было разрушено, подавляющее большинство из них располагалось в Нагорном Карабахе", – отметили в ООН.

Бачелет выразила обеспокоенность по поводу страданий гражданского населения и отметила, что боевые действия затрагивают населенные районы за пределами линии соприкосновения. Верховный комиссар призвала к срочному прекращению огня.

"Я напоминаю всем сторонам конфликта соблюдать обязательства по международному гуманитарному праву по защите гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, соблюдая принципы различия, соразмерности и предосторожности и избегая применения оружия взрывного действия с большой площадью поражения в населенных районах", – заявила Бачелет.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

3 октября в Армении заявили, что Азербайджан перешел в масштабное наступление, которое силам самообороны непризнанной республики удалось остановить.

4 октября ракетный и артиллерийский огонь велся по нескольким азербайджанским населенным пунктам, включая города Гянджа, Мингечаур и Тертер. Ответственность за обстрелы взяло на себя руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

6 октября Азербайджан заявил о готовности предоставить гуманитарные коридоры для граждан Армении в зоне конфликта.

9 октября в Москве начинаются консультации министров иностранных дел Армении и Азербайджана. С таким предложением накануне выступил президент РФ Владимир Путин.