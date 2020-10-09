"Я поменял статус-кво". Алиев заявил, что Азербайджан прорвал линию соприкосновения в Нагорном Карабахе

По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, его армия уничтожила укрепления вооруженных сил Армении в Нагорном Карабахе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу 9 октября заявил о прорыве линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом информирует российский "Интерфакс".

"Я поменял статус-кво", – сказал президент Азербайджана.

Он сообщил об уничтожении в Нагорном Карабахе бетонных укреплений, которые возводили в непризнанной республике вооруженные силы Армении.

Алиев подчеркнул, что новой линии соприкосновения больше не будет.

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

3 октября в Армении заявили, что Азербайджан перешел в масштабное наступление, которое силам самообороны непризнанной республики удалось остановить.

4 октября ракетный и артиллерийский огонь велся по нескольким азербайджанским населенным пунктам, включая города Гянджа, Мингечаур и Тертер. Ответственность за обстрелы взяло на себя руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

6 октября Азербайджан заявил о готовности предоставить гуманитарные коридоры для граждан Армении в зоне конфликта.

9 октября в Москве начинаются консультации министров иностранных дел Армении и Азербайджана. С таким предложением накануне выступил президент РФ Владимир Путин.