В Нагорном Карабахе ранен российский журналист, ранее освещавший деятельность боевиков на Донбассе

При обстреле церкви в нагорнокарабахском городе Шуша ранен российский журналист Юрий Котенок, он находится в тяжелом состоянии, врачи ввели его в состояние искусственной комы.

В Нагорном Карабахе при обстреле города Шуша был ранен российский военный журналист Юрий Котенок. Об этом 8 октября сообщила Armenia Today.

Армянское издание не назвало имени журналиста, только сообщило, что журналист освещал последствия обстрела храма Казанчецоц. Он якобы был ранен при повторном ударе вооруженных сил Азербайджана по храму. Его состояние тяжелое.

Военный корреспондент российской "Комсомольской правды" Александр Коц в своем Telegram сегодня написал, что Котенка ввели в искусственную кому и на реанимобиле отправили в столицу Армении Ереван.

Его состояние тяжелое, но стабильное.

"Всю ночь с ним работало несколько бригад хирургов, в том числе доктор медицинских наук, хирург московского "Склифа", приехавший добровольцем в Арцах, Шаген Даниелян. Состояние тяжелое, но стабильное", – отметил Коц.

На Донбассе Котенок долгое время освещал деятельность боевиков "ДНР" и "ЛНР". На его YouTube-канале регулярно выходили интервью с представителями незаконных вооруженных формирований.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

3 октября в Армении заявили, что Азербайджан перешел в масштабное наступление, которое силам самообороны непризнанной республики удалось остановить.

4 октября ракетный и артиллерийский огонь велся по нескольким азербайджанским населенным пунктам, включая города Гянджа, Мингечаур и Тертер. Ответственность за обстрелы взяло на себя руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

6 октября Азербайджан заявил о готовности предоставить гуманитарные коридоры для граждан Армении в зоне конфликта.

9 октября в Москве запланированы консультации министров иностранных дел двух стран.