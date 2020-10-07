Кива назвал карабахский конфликт противостоянием христиан и мусульман. Посольство Азербайджана выразило возмущение

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива, комментируя конфликт в Нагорном Карабахе, заявил, что там идет война между Турцией и Арменией, и призвал оказать помощь христианам. Посольство Азербайджана в Украине обратилось к спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову c крайним возмущением из-за высказываний нардепа.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива 4 октября опубликовал в Facebook видео, в котором заявил, что война между Турцией и Арменией не является конфликтом из-за территории.

"Это продолжение тысячелетнего противостояния христианского и мусульманского мира. И наша задача сегодня – христиан, православных – сплотиться и оказать помощь нашим братьям и сестрам во Христе", – сказал нардеп.

Он призвал не позволить осквернять храмы и защищать веру.

Посольство Азербайджана в Украине в обращении к спикеру Верховной Рады, которое опубликовано 7 октября в Facebook, высказало крайнее возмущение по поводу видеообращения Кивы.

"Считаем, что такие "громкие высказывания" Кивы, оправдывают его человеконенавистническое отношение к людям разной веры, которые проживают в мире и согласии также и в многонациональной и многоконфессиональной Украине", – сказано в сообщении.

В посольстве считают, что такие высказывания народного депутата не соответствуют духу стратегического партнерства между Украиной и Азербайджаном и могут вызвать крайнее возмущение среди широкой общественности.

27 сентября в Нагорном Карабахе начались масштабные боевые действия. Министерство иностранных дел Армении сообщило об обстреле населенных пунктов, министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации" и обстреле позиций азербайджанской армии. Азербайджан заявил о погибших и раненых мирных жителях в результате обстрела со стороны Армении.

Турция заявляла о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией. Президент Турции Реджеп Эрдоган сказал, что Армения должна покинуть оккупированную ею территорию Нагорного Карабаха. Россия призвала Турцию и другие страны убедить Азербайджан и Армению вернуться к мирному урегулированию.

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.