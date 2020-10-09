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В мире второй день подряд фиксируется рекордное число новых случаев COVID-19 – ВОЗ

8 октября в мире были зарегистрированы рекордные 338 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции, а 9 октября – уже почти 351 тыс. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения.

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Больше всего случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в США
Больше всего случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в США
Фото: ЕРА

В мире вторые сутки подряд регистрируется рекордный прирост новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 9 октября.

8 октября в мире были зарегистрированы более 338 тыс. новых случаев COVID-19, а 9 октября по состоянию на 18.30 по Киеву – уже почти 351 тыс. Оба показателя являются рекордными за 24 часа.

ВОЗ сообщает уже о 6339 жертвах коронавируса, зафиксированных 9 октября. Сутками ранее было 5514 смертей.

В пятерке стран с наибольшим количеством инфицирований изменений по сравнению с 8 октября нет. По мере убывания это США, Индия, Бразилия, Россия и Колумбия.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 9 октября зафиксировали 250 538 случаев коронавирусной инфекции, из них рекордные 5804 – за последние сутки. Скончалось 4779 пациентов с COVID-19, вылечилось 110 650 больных.

Теги: Россия, США, Индия, Колумбия, смерть, ВОЗ, Бразилия, рекорд, Всемирная организация здравоохранения, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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