ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Сейчас Украина входит в опасную фазу развития эпидемии – болеющих становится все больше, люди умирают все чаще. Ситуация неприятная, но такая же тенденция наблюдается во всем мире. Повсеместно отмечается рост числа случаев заражения.

В этом смысле Украина не уникальна. Однако в условиях нашего менталитета, нашей системы охраны здоровья, где правая рука часто не знает, что делает левая, при полном отсутствии ресурсов, когда министр с экранов рассказывает, насколько у нас все хорошо, а мы работники системы здравоохранения знаем, мы понимаем, насколько все хрупко и непредсказуемо. Поэтому я считаю, что для нас ситуация складывается трагично.

Украина вышла на четвертое место в Европе по смертности от COVID-19. Раньше я думала, у нас нет угрозы высокой смертности. Но когда изучила статистику, послушала наших политиков, медицинских экспертов, поняла, что ситуация хуже, чем я предполагала.

Многие больницы не готовы. Грандиозная проблема с персоналом. Просто реально некому работать. Политики говорят об аппаратах. Да, их наличие в медучреждениях важно, но аппараты нужны менее чем 10% пациентов, требующих реанимационных мер. Это совсем небольшая цифра. У нас достаточно техники. Но она находится не там, где надо (есть больницы, определенные для приема пациентов с коронавирусной инфекцией, но у них ничего нет, чтобы оказывать таким пациентам помощь), и у нас не хватает медицинских специалистов, которые могут с такой техникой работать.

Люди хотят каких-то чудодейственных таблеток, но их не существует при коронавирусе. В Украине полная вакханалия с антибиотиками. Ни в одном протоколе лечения коронавирусной инфекции нет антибиотиков, но у нас их назначают всем подряд только потому, что есть страх и паника. Напомню еще раз: COVID-19 – вирусная инфекция, а вирусы антибиотиками не лечатся! Из-за неправильного применения антибактериальных препаратов развивается устойчивость, и в будущем люди будут просто умирать от бактериальных инфекций, потому что антибиотики не будут действовать.

Трудно определить, это еще первая волна COVID-19 или уже вторая. Впрочем, нет и смысла по этому поводу дискутировать. Потому что, какой бы ни была по счету волна, меры безопасности должны предприниматься одни и те же. Практика показывает, что основной метод профилактики – минимизация контактов и личная защита. У нас этим не просто все грустно, а вообще трагично. Три месяца назад я вернулась из США. Мне есть с чем сравнивать. Я периодически езжу в метро, хожу в магазины и вижу, что люди надевают маски неправильно, а некоторые уже вовсе без масок ходят. Охранники на входах не обращают внимания на нарушения. И раз сами люди не хотят соблюдать меры предосторожности, их надо стимулировать штрафами. Единственное, что штрафы должны быть для всех не зависимо от социального статуса. И для этого надо дать большие полномочия полиции, а также охране метро.

Закрывать метро неправильно. Ни в одной стране метро и магазины не сыграли решающей роли в распространении коронавируса. Поэтому и метро, и магазины должны работать. Я также не сторонница идеи закрывать школы. Не в них проблема. Основные проблемы в нашей стране – отсутствие самодисциплины и должной организации профилактики.

Источник: "ГОРДОН"