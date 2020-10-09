Государственным больницам в Киеве необходимы кровати и медики для больных COVID-19 – Кличко обратился к правительству

В стационарах медучреждений Киева лечится 1675 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, занято более 70% койко-мест, отметил мэр Киева Виталий Кличко.

Кличко: 388 пациентов с COVID-19 в Киеве в тяжелом состоянии, 527 получают кислородную поддержку Фото: Віталій Кличко / Facebook

В больницах Киева занято более 70% койко-мест, предусмотренных для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на брифинге 9 октября сказал мэр столицы Виталий Кличко, пишет сайт политика.

"Сегодня в стационарах столичных медучреждений лечится 1675 больных... 388 пациентов в тяжелом состоянии, 527 получают кислородную поддержку, 46 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", – сказал Кличко.

Он заявил, что всего в городе подготовлено более 2,5 тыс. коек в 20 медучреждениях для приема пациентов с COVID-19.

Кличко обратился к министру здравоохранения Максиму Степанову и премьер-министру Денису Шмыгалю с призывом "выполнить задекларированные обещания и предоставить койко-места и специалистов для лечения больных коронавирусом в государственных медучреждениях Киева".

В Киеве за прошлые сутки было выявлено рекордное число заболевших COVID-19 – 567. Всего в столице заболели уже 26 463 человека, 463 умерли, 9411 излечились.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Украине, по состоянию на 9 октября, зафиксировали 250,5 тыс. случаев коронавирусной инфекции, из них рекордные 5804 – за последние сутки. Скончались 4779 пациентов с COVID-19, вылечились 110,7 тыс. больных.