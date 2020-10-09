Степанов заявил, что Минздрав не скрывает статистику по COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал ложью заявления, что Минздрав "накручивает" статистику заболевших COVID-19.

Степанов: Еще вчера они говорили, что мы, наоборот, специально "накручиваем" статистику, чтобы кого-то запугать Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Министерство здравоохранения Украины не манипулирует статистикой заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на брифинге 9 октября заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По словам Степанова, представителей Минздрава не пригласили в эфир шоу "Право на владу" на канале "1+1" 8 октября, где обсуждали эпидемию коронавируса в Украине.

"Вопрос, который вчера поднимался – что Минздрав якобы скрывает какую-то статистику. Это неправда, это ложь. Более того, еще вчера они говорили, что мы, наоборот, специально "накручиваем" статистику, чтобы кого-то запугать", – заявил он.

Степанов рассказал, как подсчитывают количество летальных исходов.

"Все без исключения пациенты, которые умерли и у которых методом ПЦР-тестирования был установлен диагноз COVID-19, попадают в эту статистику. Во-вторых, людям, у которых при жизни не был установлен диагноз COVID-19, но у которых была пневмония, во время вскрытия тоже проводится тестирование. Если есть COVID-19, они тоже попадают в эту статистику", – заявил он.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 9 октября зафиксировали 250,5 тыс. случаев коронавирусной инфекции, из них рекордные 5804 – за последние сутки. Скончались 4779 пациентов с COVID-19, вылечились 110,7 тыс. больных.

По данным Минздрава, с начала эпидемии в Украине провели 2,5 млн тестирований методом ПЦР.