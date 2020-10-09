В РФ зафиксирован рекордный суточный прирост новых случаев COVID-19

За сутки в России подтвердили 12 126 новых случаев COVID-19, это самый высокий показатель с мая.

Россия находится на четвертом месте в мире по распространению COVID-19 Фото: EPA

В России за сутки выявили рекордное число новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщает портал "Стопкоронавирус.рф", за сутки коронавирус подтвердили у 12 126 человек, это самый большой показатель в стране с начала пандемии. Ранее самое большое суточное число заболевших было зафиксировано 11 мая – 11 656 новых случаев, отмечает "Медуза".

201 человек за сутки умер, 7092 выздоровели. Всего в РФ инфицировано 1,272 млн человек, более 1,009 млн выздоровели, 22,3 тыс. умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Россия, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания, – на четвертом месте в мире по числу случаев COVID-19.