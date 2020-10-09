В Киеве жалуются на очереди "скорых" в приемную инфекционного отделения. В "Слуге народа" заявили, что очереди есть и в Израиле

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации и нардеп фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий объяснил, что очереди в инфекционных больницах связаны с тем, что на сдачу больного тратится не меньше, чем три – пять минут, и это при условии, что у него уже установлен диагноз.

В киевской клинической больнице №9 образовалась длинная очередь "скорых", в которых вероятно везли больных COVID-19. Соответствующее видео 8 октября в Facebook опубликовала киевская Муниципальная варта.

На кадрах видно более 10 автомобилей с персоналом в костюмах биологической защиты и респираторах.

"Коронавируса нет!" – говорили они. Очередь карет скорой помощи в инфекционное отделение. В каждом из автомобилей инфицированный COVID-19", – подписан ролик.

На ситуацию с очередями отреагировал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации нардеп фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий во время выступления на телеканале "1+1".

"Что касается очередей. "Скорые" стоят в очередях в Израиле, в Италии. Потому что когда "скорая" приезжает, то на сдачу больного тратит не меньше, чем три – пять минут. Это если больной в нормальном состоянии и если уже есть установленный диагноз", – объяснил он.

По его словам, среди инфицированных коронавирусом украинцев госпитализированы менее 12%.

"Это 24 тыс. госпитализированных. На начале пандемии у нас было 300 реанимационных коек в инфекционных больницах. Сегодня мы имеем 3 тыс.", – добавил Радуцкий.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Украине, по состоянию на 9 октября, зафиксировали 250,5 тыс. случаев коронавирусной инфекции, из них рекордные 5804 – за последние сутки. Скончались 4779 пациентов с COVID-19, вылечились 110,7 тыс. больных.