Мадрид закрывают на карантин

В Мадриде ввели карантин из-за распространения коронавирусной инфекции. Массовые собрания в городе ограничат до шести человек, а посещаемость в барах сократят на 50%.

Правительство Испании объявило тревогу в Мадриде на 15 дней, в течение которых восстановит карантин во всем городе. Об этом пишет испанская газета El Pais.

Испанские власти пошли на этот шаг после того, как суд признал введенные в Мадридском регионе ограничения на передвижение незаконными и отменил их. Теперь жители столицы Испании смогут собираться группами до шести человек. Барам разрешат работать до 23.00 при допустимой посещаемости 50%.

Карантин вводят и в восьми городах автономного сообщества Мадрида, а именно в Алькобендасе, Алькорконе, Фуэнлабраде, Хетафе, Леганесе, Мостолесе, Парле и Торрехон-де-Ардосе.

До 7 000 полицейских будут контролировать соблюдение карантина и штрафовать нарушителей, пишет газета. Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла считает, что 15 дней карантина для страны будет достаточно.

По данным министерства здравоохранения Испании на 8 октября, на Мадрид приходится более 258 тыс. заболевших COVID-19 из 848,3 тыс., зафиксированных в стране. За последние две недели в столице коронавирусом заразились 37,5 тыс. человек.

Жесткие ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции действовали в Испании с 14 марта. Людям запрещали покидать дома без острой необходимости. Чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса в Испании продлевали шесть раз.

В Мадриде с 3 марта по 28 июня ежедневно фиксировались летальные исходы от COVID-19.