Мадрид на этой неделе решит, гражданам каких стран можно будет въезжать в Испанию

Испания с 22 июня открыла границы для туристов из стран Шенгенской зоны после тотального локдауна, введенного из-за эпидемии коронавируса.

Министр здравоохранения королевства Сальвадор Илья заявил в интервью радиостанции Cadena SER, что перечень стран, гражданам которых будет разрешено въезжать в Испанию, будет определен на этой неделе.

Границы страны для туристов из государств, не входящих в Шенгенскую зону, будут открыты с 1 июля.

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