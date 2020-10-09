Кабмин выделил почти 600 млн грн на закупку и установку кислородных систем для лечения пациентов с COVID-19

Кабинет Министров Украины на заседании 9 октября одобрил выделение средств для закупки и установки систем подачи кислорода в отделения больниц, где лечат пациентов с COVID-19, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что Кабмин внес изменения в постановление от 8 июля №613 "О выделении средств для закупки оборудования для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах".
"[Предлагается] выделить структурным подразделениям по вопросам здравоохранения областным и Киевской городской государственным администрациям бюджетные средства в сумме 572,224 млн грн на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения подачей кислорода коечного фонда медучреждений, которые предоставляют стационарно помощь пациентам с COVID-19. [...] Есть предложение это сделать за счет выделенных средств в областях, чтобы на местах уже решали, как будут это делать", – сказал Степанов, докладывая в Кабмине перед голосованием.
Кабмин поддержал выделение средств.
Министр добавил, что Украина получает кислородные концентраторы от международных партнеров, их "сразу распределяют по регионам".
Минздрав поставил перед регионами задачу: 80% койко-мест, которые принимают пациентов с COVID-19 должны быть подключены к кислородным системам или оборудованы автономными системами подачи кислорода, уточнил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Украине, по состоянию на 9 октября, зафиксировали 250,5 тыс. случаев коронавирусной инфекции, из них рекордные 5804 – за последние сутки. Скончались 4779 пациентов с COVID-19, вылечились 110,7 тыс. больных.