Кабмин выделил почти 600 млн грн на закупку и установку кислородных систем для лечения пациентов с COVID-19

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, средства на закупку и установку кислородных систем для лечения пациентов с COVID-19 выделили за счет перераспределения финансов, направленных на приобретение оборудования для приемных отделений опорных больниц в госпитальных округах.

Кислородными системами должны быть обеспечены 80% койко-мест для больных COVID-19, сообщили в Кабмине Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины на заседании 9 октября одобрил выделение средств для закупки и установки систем подачи кислорода в отделения больниц, где лечат пациентов с COVID-19, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что Кабмин внес изменения в постановление от 8 июля №613 "О выделении средств для закупки оборудования для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах".

"[Предлагается] выделить структурным подразделениям по вопросам здравоохранения областным и Киевской городской государственным администрациям бюджетные средства в сумме 572,224 млн грн на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения подачей кислорода коечного фонда медучреждений, которые предоставляют стационарно помощь пациентам с COVID-19. [...] Есть предложение это сделать за счет выделенных средств в областях, чтобы на местах уже решали, как будут это делать", – сказал Степанов, докладывая в Кабмине перед голосованием.

Кабмин поддержал выделение средств.

Министр добавил, что Украина получает кислородные концентраторы от международных партнеров, их "сразу распределяют по регионам".

Минздрав поставил перед регионами задачу: 80% койко-мест, которые принимают пациентов с COVID-19 должны быть подключены к кислородным системам или оборудованы автономными системами подачи кислорода, уточнил премьер-министр Денис Шмыгаль.