Смогут ли цифровые технологии избавить украинцев от бюрократии? 9 октября в эфир выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

Вечером 9 октября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" будут говорить о том, могут ли цифровые технологии избавить украинцев от бюрократических процедур, реально ли внедрить в Украине систему "социального рейтинга" и какие угрозы несет такая система, о борьбе с коррупцией и эффективностью лечения пациентов с COVID-19 в стране, сообщается на странице "Шустер online" в Facebook.
Программа начнется в 21.00. Гостями ток-шоу в студии станут:
- Михаил Федоров – вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины;
- Алексей Выскуб – первый замминистра цифровой трансформации;
- Илья Витюк – начальник управления кибербезопасности Службы безопасности Украины;
- Иван Крулько – народный депутат от "Батьківщини";
- Виталий Шабунин – глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции";
- Александр Ольшанский – IT-предприниматель, замглавы Исполнительного комитета реформ Украины;
- Александр Кардаков – IT-бизнесмен, эксперт по кибербезопасности.
По видеосвязи в программе примут участие:
- Максим Степанов – министр здравоохранения Украины;
- Ольга Голубовская – член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине;
- Андрей Александрин – руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, врач-эпидемиолог;
- Кира Рудик – глава партии "Голос", сейчас болеет COVID-19.
Программа также будет транслироваться на YouTube-канале @shusteronline.
ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube
"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу с сентября 2019 года.