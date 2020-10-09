Смогут ли цифровые технологии избавить украинцев от бюрократии? 9 октября в эфир выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", которая начнется сегодня в 21.00 на канале "Украина", будут говорить о цифровых технологиях, борьбе с коррупцией и перспективах внедрения в Украине системы "социального рейтинга", а также об эффективности лечения пациентов с COVID-19 в стране.

Вечером 9 октября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" будут говорить о том, могут ли цифровые технологии избавить украинцев от бюрократических процедур, реально ли внедрить в Украине систему "социального рейтинга" и какие угрозы несет такая система, о борьбе с коррупцией и эффективностью лечения пациентов с COVID-19 в стране, сообщается на странице "Шустер online" в Facebook.

Программа начнется в 21.00. Гостями ток-шоу в студии станут:

Михаил Федоров – вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины;

Алексей Выскуб – первый замминистра цифровой трансформации;

Илья Витюк – начальник управления кибербезопасности Службы безопасности Украины;

Иван Крулько – народный депутат от "Батьківщини";

Виталий Шабунин – глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции";

Александр Ольшанский – IT-предприниматель, замглавы Исполнительного комитета реформ Украины;

Александр Кардаков – IT-бизнесмен, эксперт по кибербезопасности.

По видеосвязи в программе примут участие:

Максим Степанов – министр здравоохранения Украины;

Ольга Голубовская – член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине ;

; Андрей Александрин – руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, врач-эпидемиолог;

Кира Рудик – глава партии "Голос", сейчас болеет COVID-19.

Программа также будет транслироваться на YouTube-канале @shusteronline.

ВИДЕО

Видео: Shuster online / YouTube